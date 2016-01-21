Муженко обговорив із колегами з країн НАТО допомогу Україні нелетальним озброєнням

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Муженко повідомив журналістам сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО по завершенню участі в засіданні Військового комітету Альянсу та за результатами низки двосторонніх зустрічей.

За його словами, таких двосторонніх зустрічей було 20. Зокрема, він відзначив, що зустрівся з начальниками Генеральних штабів США, Канади, Великої Британії, Туреччини, а також головнокомандувачем збройними силами НАТО в Європі, головою Військового комітету НАТО та головою Військового комітету Європейського Союзу.

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"В ході двосторонніх зустрічей обговорювалося питання ситуації на сході України, наше бачення та порядок імплементації Мінських домовленостей, їх реалізація у найближчій перспективі, а також питання допомоги. Всі країни висловили свою підтримку Україні та готовність нарощувати свою присутність в Україні шляхом більшої кількості і радників, і консультантів, а також інструкторів для підготовки наших військовослужбовців. Думаю, що найближчим часом ця присутність буде суттєво нарощена", - сказав Муженко.

Говорячи про терміни отримання військово-технічної допомоги, начальник Генштабу ЗСУ повідомив, що є "відповідні графіки поставки відповідного майна".

"Це станеться найближчим часом - наприкінці першого, початку другого кварталу 2016 року. Мова поки йде про нелетальне озброєння, про прилади спостереження, засоби зв'язку, медичне майно і ряд інших позицій", - уточнив Муженко.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, коли мова буде йти про допомогу летальним озброєнням, начальник Генштабу сказав: "Все залежить від ситуації. Також для того, щоб було конкретне рішення по летальній зброї, повинно бути відповідне політичне рішення відповідних урядів тих країн, до яких ми зверталися за допомогою, і які готові таку допомогу надати".

Говорячи про те, яким чином буде розподілена фінансова допомога США українській армії в розмірі 300 млн доларів, Муженко повідомив, що вже відпрацьовані відповідні пропозиції, які на сьогодні розглядаються, також і в США. "Я думаю, що найближчим часом буде прийнято рішення, по яким пунктам, по яким напрямкам буде надана така допомога. Це стосується як консультативної, дорадчої допомоги, так і військово-технічного співробітництва, тобто матеріальної допомоги", - додав начальник Генштабу.

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Стосовно своєї участі в засіданні Військового комітету НАТО Муженко зазначив, що воно було присвячено огляду ситуації в Афганістані і можливому нарощуванню участі країн-контрибуторів до операції "Рішуча підтримка". "Україна також бере участь в цій операції. На сьогодні там виконують завдання десять офіцерів в штабному елементі командування коаліційних сил в Афганістані. Питання України не піднімалося", - повідомив він.