На Закарпатті продали виділену бійцям АТО землю, визнавши дерева нерухомістю – Москаль

Про це повідомила прес-служба голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

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«Оскільки земля знаходиться поза межами населених пунктів, її виділили не міські чи сільські ради, а управління Держгеокадастру. І коли учасники АТО прийшли оформлювати документи, то виявили, що ділянки продані іншим особам. За дуже дивною схемою. Аферисти купили фруктові дерева, які ростуть на ділянці, а потім подали до Держгеокадастру документи, що хочуть приватизувати землю під цими деревами, які виступають об’єктами нерухомості! І Держгеокадастр дійсно визнає дерева об’єктами нерухомості, продає землю і вносить про це відомості в єдиний земельний кадастр. Це повний абсурд, але так зроблено», - заявив Москаль.

За його даними, працівник Держгеокадастру, який провів цю махінацію, пішов на лікарняний, але його немає ні в лікарні, ні вдома.

Москаль повідомив, що люди ходять скаржитися в ОДА: «Я цілком поділяю їхнє обурення, але вплинути безпосередньо на Держгеокадастр не можу, оскільки він напряму підпорядковується Києву. Тепер треба звертатися до правоохоронних органів, відкривати кримінальні провадження, скасовувати відомості в земельному кадастрі через суд і т.д., що займе багато часу…».

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Він зауважив, що це не єдина афера із землею на Закарпатті: «За такою ж схемою приватизували величезні виноградники у Виноградівському районі, визнавши об’єктами нерухомості виноградні кущі. А у Воловецькому районі (де взагалі безземелля, одні лише гори) купу землі поза межами сіл віддали «лівим» студентам із Львівської та Івано-Франківської областей. Усе воно тільки тепер починає спливати…».

На переконання Москаля, афери із землею є яскравим прикладом того, що «ніякої децентралізації, про яку стільки говорять останнім часом, немає».

У свою чергу речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що внаслідок афери із землею в області постраждало 96 бійців АТО.

"Мова йде про 96 учасників АТО, яким в цілому виділили 16 га землі на околиці Ужгорода. Але за документами вона не була оформлена як міська, і цим скористалися працівники Держгеокадастру. Вони знали, що цю землю рішенням сесії виділено учасникам АТО, але віддали її на приватизацію людям-аферистам, які викупили там дерева. При цьому провели ці фруктові дерева як об'єкти нерухомості", - сказав він.

Галас додав, що кожна ділянка оцінюється щонайменше у кілька тисяч доларів.