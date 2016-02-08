"Виносять лавочки і виривають світильники": Окупанти скаржаться на вандалізм у Керчі через відключення світла

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

«Працівники ЖКГ часто не встигають фарбувати і висаджувати щось нове. Вони займаються ремонтом варварськи знищуваного міського майна», - заявив він.

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«Тільки з початку цього року в місті – вирвані з коренем, віднесені, переламані 12 скамійок. При вимиканні вуличного освітлення в районі набережної, парку Оленка і на ряді вулиць просто вирвані світильники», – додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Криму з 22 листопада 2015 року введено режим надзвичайної ситуації через припинення поставок електроенергії з материкової частини України. На півострові проводять відключення електроенергії, люди скаржаться на те, що графік відключень не дотримується. Енергомережі не справляються з навантаженнями, виникають аварійні відключення.