Майже півсотні бійців 53-ї бригади залишили полігон Широкий Лан через жахливі умови утримання

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, автобус, який виїхав назустріч бійцям, довіз їх до Миколаєва. Зараз проходить зустріч військовослужбовців з військовим прокурором і командуванням.

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В ОДА зазначили, що зустріч проходить у приміщенні Миколаївської райдержадміністрації, там присутні і журналісти.

За словами волонтерів, бійців передислокували під Миколаїв 4 дні тому.

«Військовослужбовці сплять в дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі - тільки сухий пайок», - зазначили волонтери.

Як розповів один з військових місцевому виданню Преступности.НЕТ, у деяких бійців матраци з вошами, прострочені ліки, при тому всьому, волонтерську допомогу з території бригади вивозять машинами.

Згідно з повідомленням, боєць також повідомив, що вони неодноразово зверталися вже з цього приводу, однак належної реакції не було, у зв'язку з чим вони прийняли рішення відправитися в прокуратуру.