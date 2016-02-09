По Україні оголошено штормове попередження
10:12, 09 лютого 2016Суспільство
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На дорогах центральних областей та півночі Лівобережжя подекуди ожеледиця.
Сьогодні прогнозують сильний вітер / Фото УНІАН
На сьогодні по Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Український гідрометцентр, 9 лютого в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.
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На дорогах центральних областей та півночі Лівобережжя подекуди ожеледиця; в східній частині вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
По Києву та Київській області впродовж дня пориви вітру 15-20 м/с.
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