На сьогодні по Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 9 лютого в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

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На дорогах центральних областей та півночі Лівобережжя подекуди ожеледиця; в східній частині вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

По Києву та Київській області впродовж дня пориви вітру 15-20 м/с.