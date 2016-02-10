Омбудсмен розслідуватиме обставини вбивства поліцією неповнолітнього під час погоні в Києві

Як повідомляє прес-служба уповноваженого ВР з прав людини, провадження відкрито 7 лютого.

«Щодо питань поновлення порушених прав загиблого неповнолітнього до уповноваженого з прав людини звернулися також адвокати, які представляють інтереси батьків загиблого», - зазначається у повідомленні.

Враховуючи наслідки застосування працівниками поліції вогнепальної зброї та значний суспільний резонанс, в межах провадження уповноваженого вживаються заходи з метою встановлення обставин зазначених подій, оцінки правомірності дій працівників поліції, рівня професійної підготовки та професійної придатності працівників поліції, зокрема, при запобіганні правопорушень та застосуванні вогнепальної зброї та спеціальних засобів, а також оцінки ефективності розслідування наслідків зазначених подій.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW, у результаті загинув 17-річний пасажир цього автомобіля.

Начальник Управління патрульної поліції столиці Юрій Зозуля заявив, що патрульні діяли законно і виконували свої прямі обов'язки - забезпечували безпеку громадян. За його словами, автомобіль з порушниками не реагував на жодні вказівки патрульних - зупинитися чи вийти з автомобіля, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших громадян, також рухався зустрічною смугою.

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Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження й перевіряє правомірність дій співробітників патрульної поліції.

Як відомо, патрульні поліцейські уповноважені у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або поліцейського.