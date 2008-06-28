У Хотинській фортеці вперше пройде військово-історичний фестиваль

У вересні цього року у Хотинській фортеці (місто Хотин, Чернівецька область) відбудеться перший міжнародний військово-історичний фестиваль «Хотинська твердь», який обіцяє стати традиційним.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль «Хотинська твердь» започаткували Чернівецька облдержадміністрація та обласна рада, а відповідне рішення з цього приводу прийняла сесія облради.

Проводитимуть фестиваль щороку на території Хотинської фортеці у третю суботу-неділю вересня до Дня українського козацтва. Логотипом фестивалю стане стилізоване зображення середньовічного лицаря.

Як зазначається у рішенні обласної ради, завданням фестивалю «Хотинська твердь» стане «вивчення історії українського козацтва, відтворення її шляхом моделювання середньовічних баталій та турнірів, підтримка патріотичних та історичних рухів серед молоді, популяризації кращих надбань мистецької спадщини козацької доби та військово-патріотичної культури, освоєння навичок військового ремесла Х-ХІХ ст. та зміцнення міжнародних культурних зв’язків».

Програмою фестивалю передбачено не лише виступи творчих колективів, а й посвяту в козаки, постановочну битву, конкурси блазнів та історичного костюму, турнір лучників, роботу містечка майстрів, спортивні змагання з національних видів бойових мистецтв. Кожна команда-учасників презентуватиме світським одягом, обладунками, озброєнням і спорядженням певну історичну епоху.

До участі у фестивалі запрошуватимуть вітчизняні та зарубіжні військово-історичні товариства, клуби військово-історичної, музичної, костюмованої, ремісничої реконструкції, секції та клуби національних видів бойових мистецтв, громадські козацькі організації, творчі аматорські та професійні колективи різних мистецьких жанрів. Фінансування фестивалю здійснюється коштом обласного та місцевих бюджетів, благодійних і спонсорських внесків.

Як повідомляв УНІАН, Хотинську фортецю у 2007 році було визнано одним із «Семи чудес України».