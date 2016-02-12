Третина чоловіків вважає, що "справжній чоловік не повинен показувати почуття" - опитування

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що таку тезу частіше поділяють люди середнього та старшого віку, як правило, одружені, частіше в селах, ніж у містах.

Найбільш консервативним у даному питанні виявився Захід, де майже 40% респондентів погодились з тезою, що справжній чоловік не повинен показувати свої почуття; для прикладу, в Центрі та на Сході таких вдвічі менше. Більш відкриті у питанні вираження своїх почуттів люди з вищим рівнем освіти, молодь, люди, які перебувають у громадянському шлюбі та розлучені.

Лише близько 20% чоловіків і жінок вважають, що "жінка не повинна проявляти сексуальну ініціативу". При цьому одружені люди (або ті, хто мали досвід шлюбу в минулому) більше схильні підтримувати даний підхід порівняно з неодруженими людьми.

Чим вищий рівень фінансового благополуччя людей, тим толерантніші вони до питань сексуальних стосунків. "Цілком закономірно, що старші люди, будучи більш традиційними і консервативними у своїх переконаннях, схильні підтримувати дану гіпотезу більше, ніж люди молодого і середнього віку", - зазначають соціологи.

55% чоловіків та 49% жінок згодні з тим, що "для чоловіків секс більш важливий, ніж для жінок". При цьому, найбільше схильні до схвалення даної тези неодружені люди та ті, хто перебувають у громадянському шлюбі. При цьому особливої різниці у поглядах різних вікових груп не виявлено.

Майже 60% жінок вважають, що "нічого поганого немає в тому, що дружина привертає до себе увагу інших чоловiкiв". При цьому, майже половина чоловіків погодились з даним твердженням.

Водночас майже 60% чоловіків вважають, що "нічого поганого немає в тому, що чоловік звертає увагу на інших жінок, крім дружини". Жінки виявились значно критичнішими у своїх оцінках – лише 38% погодились з даним твердженням.

"Чим молодші респонденти, чим вища їхня освіта, тим ліберальніші їх погляди щодо допустимої свободи як жінок, так і чоловіків. Найбільш ліберальні погляди у парах, які перебувають у громадянському шлюбі", - зазначають дослідники.

За даними опиптування, у селах значно консервативніші погляди з даного питання, ніж у містах, і це більш характерно для Західної та Центральної України.

В рамках дослідження було опитано 1800 респондентів протягом 1-6 жовтня 2015 року. Помилка репрезентативності - не більше 2,4%.