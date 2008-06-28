Павленко: молодь повинна використати державу, а держава - молодь

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту найближчим часом представить нову Молодіжну доктрину України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, заявив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО. За його словами, доктрина узагальнить ситуацію в молодіжному середовищі, створить її "портрет" і допоможе сформулювати основні підходи до розробки й реалізації державної молодіжної політики.

Міністр зауважив, що молоді від держави не потрібні привілеї та надмірна опіка, їй потрібні можливості реалізувати свою активність, свої таланти. "Молодь - частина суспільства й створення для неї спеціальних комфортних умов існування не може бути метою. Не тільки тому, що це несправедливо щодо інших соціальних груп, але й не ефективно з погляду вигідності інвестицій. Натомість влада повинна навчитися ставитися до молоді прагматично. Природно, вона не зможе обійтися без інвестицій, але це повинні бути визначені “прозорі” внески, які матимуть віддачу. При цьому й самій молоді слід навчитися розуміти, що вона нічого не одержує просто так, без зобов`язань", - пояснив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що новий підхід передбачає виховання відповідальних громадян, формування загальнонаціональної системи резерву кадрів для створення ефективного державного апарату, включення підприємницького й науково-технічного потенціалу молоді у вирішення проблем конкурентоспроможності національної економіки.

Іншими словами, додав міністр, доктрина представить молоді її нову суспільну роль та нові можливості для реалізації.

"Я вважаю, що проведення Президентом і Кабінетом Міністрів курсу реформ буде ефективним та успішним лише за участі молоді в цьому процесі. Недопустимо усувати молодь від модернізації країни. Навпаки, необхідно дозволити їм повністю розкрити свій творчий потенціал", - сказав міністр.