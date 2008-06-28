У Єнакієвому з 8 червня залишається невідомою доля трьох гірників

У м. Єнакієве на шахті ім. Карла Маркса ДП "Орджонікідзевугілля", де 8 червня стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок якої 1 особа загинула та 29 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів, продовжувались аварійно-пошукові роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 28 червня доля трьох гірників залишається невідомою.

Рішенням Єнакіївського міського суду від 17 червня 2008 року встановлено факт смерті 9 осіб. Всього загинуло 10 гірників. На стаціонарному лікуванні перебуває 4 особи.

До аварійно-пошукових робіт залучено підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому: всього 123 чол. та 29 од. техніки. Проводиться цілодобова відкачка води з горизонтів 500, 750 та 850 метрів. За добу відкачано близько 1 тис. 200 куб. м води.