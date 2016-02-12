Військова прокуратура відкрила справу про державну зраду щодо полковника-втікача Павлюченка

9 лютого військова прокуратура Вінницького гарнізону під час розслідування кримінальної справи за ч. 2 ст. 408 КК України щодо командира військової частини А4489 полковника Павлюченка В.О. встановила обставини, які свідчать про вчинення останнім державної зради.

Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 111 КК України, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

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Встановлено, що Павлюченко у період з січня по квітень 2014 року займав посаду командира військової частини А4489. При цьому він надавав РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, захопленні військового майна, що належить ЗСУ та перебувало на території вказаної військової частини, а також передачі цього майна та документації військової частини А4489 до ЗС РФ. Тобто він вчиняв дії, спрямовані на зниження боєготовності української армії та підрив обороноздатності України.

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Крім того, Павлюченко, у порушення директиви Міноборони та Генштабу не прибув до військової частини А2656 у Вінниці, чим вчинив перехід на бік ворога в умовах окупації російськими військами території України.

Оскільки підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території (АР Крим) військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України у вказаному кримінальному провадженні планується здійснити спеціальне досудове розслідування в порядку, встановленому статтею 297-1 КПК України.