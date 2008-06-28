У Нацбанку порівняли ситуацію з ВВП зі склянкою сметани

13:43, 28 червня 2008
Суспільство
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Оптові ціни ростуть рекордними темпами

Оптові ціни виробників промислової продукції ростуть в Україні найвищими темпами за всю історію гривні. У травні вони підвищилися на  3,6%, повідомив в інтерв`ю УНІАН керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій Литвицький. 

Він відзначив, що в 2004 році за цим показником був рекорд – 24,1%, а цього року, на його думку, «вже ясно, він буде ще вищий». За словами експерта,  оптові ціни мають особливість з деяким розривом впливати на роздрібні. «Отже попереду у нас ще і ризики перегрівання економіки, але не через зайве зростання виробництва, а пов`язані з подорожчанням товарів і послуг», - відзначив Литвицький. 

Динаміка всіх цін, показником якої служить так званий індекс-дефлятор ВВП, сьогодні (за січень-травень), за даними експерта, становить 33%. «Такого ще ніколи в Україні не було», - вказує він і у зв`язку з цим називає дуже серйозним ризиком для країни  некоректний перегляд бюджету, пов`язаний з тим, що сьогодні номінальний ВВП зростає переважно за рахунок інфляційного податку  і за п`ять місяців  вже переступив межу  300 мільярдів гривень.  А ось реальний ВВП, відзначає головний радник голови НБУ, росте повільніше, ніж минулого року. На його думку, таку ситуацію можна порівняти зі склянкою сметани, яку долито водою. Об`єм збільшився, але чи більше стало корисного продукту, питає Литвицький і відзначає, що в тому випадку, якщо цей «приварок» використовувати для нового збільшення споживчої активності,  ціни підуть на черговий новий виток. А інфляційний податок стане ще вагомішим.

Повністю інтерв’ю з Валерієм Литвицьким читайте тут

 

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