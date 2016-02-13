"Моряки вже пройшли свій відбір": Офіцер ВМС відповів на петицію волонтерів щодо потенційних зрадників

У розміщеній на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook заяві Дьяков визнає, що раніше помилявся, завжди ставлячись «до волонтерів як до вкрай патріотичних, порядних і головне, безкорисних людей».

Коментуючи слова петиції, де йдеться, що «керівні посади тут (в командуванні ВМС ЗС України – УНІАН) часто займають люди, які лояльні до Росії і в разі початку повномасштабної війни можуть стати зрадниками», офіцер зазначає: «Ви навіть і не зрозуміли, що зробили. Свідомо чи не зовсім. Ви звинуватили весь персонал флоту, який самовіддано виконує свій обов’язок перед Державою Україна. Ви звинуватили всіх у зраді, непрофесіоналізмі». За словами Дьякова, українські військові моряки «вже пройшли свій "природний відбір", і не тільки вони, а й їхні сім'ї (мається на увазі під час анексії Росією АРК і м.Севастополя у 2014 році – УНІАН). «Нам немає чого боятися», - додає він.

Дьяков спростував твердження волонтерів (в інтерв’ю журналістам під час акції з передачі петиції в Адміністрацію президента України) про те, що його рідний брат є командиром одного із кораблів Чорноморського флоту Росії. Крім того, як заявив офіцер, він «такої образи не отримував за все своє життя». «Через це ви (волонтери – УНІАН) образили мою дружину, мою доньку. Ви напряму звинуватили мене у зраді чи у можливій зраді. Брудно», пише капітан 1 рангу. Він також закликав волонтерів знайти час «для вивчення окремо взятого військовослужбовця ВМС (мене включно). А також їх сімей». Впевнений, зазначає він, «що в ході цього глибокого вивчення вам знадобляться послуги психолога, - тому що там драматичні історії (втрата сімей, розлучення, відлучення дітей, втрата майна і т.і.)».

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Звертаючись до авторів петиції, Дьяков також зазначає: «Ступінь мого патріотизму і професіоналізму оцінювати не вам. Честь свою паплюжити не дам». На його думку, «треба відповідати за свої слова і вчинки. Ми готові. А ви?».

Як стало відомо УНІАН із джерел у командуванні українських ВМС, Дьяков збирається звернутися за захистом своєї честі і гідності до суду.

Як повідомляв УНІАН, представники найбільших волонтерських фондів звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням очистити флот від сепаратистів і саботажників. Волонтери створили петицію, в якій просять Порошенка звернути увагу на неприпустиму ситуацію в українському флоті. "Керівні посади тут часто займають люди, які лояльні до Росії і в разі початку повномасштабної війни можуть стати зрадниками. Нас дуже турбує той факт, що наш флот очолює людина, дочка якої, за нашими джерелами, живе в Севастополі і в шлюбі з діючим працівником ФСБ", - йдеться в тексті петиції.

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Відзначається, що за два роки війни в Україні так і не з'явилася концепція розвитку Військово-Морських Сил. "Така невизначеність і відвертий саботаж на самому верхньому рівні демотивують моряків. За два роки після кримських подій ми втратили та продовжуємо втрачати патріотичне ядро нашого флоту", - заявляють волонтери.

У тексті петиції представлені такі вимоги: «зробити офіційний запит до СБУ з метою перевірки наведеної інформації. В разі її підтвердження звільнити з посад: Гайдука С. А., Тимчука І. В., Дьякова О. І.; провести переатестацію офіцерського складу ВМС на відповідність трьом вимогам: патріотизм, професіоналізм і непричетність до корупції. Процес переатестації має торкнутися всіх офіцерів штабу ВМС. Також потрібно використання поліграфа (детектора брехні) при переатестації. Участь представників громадськості в контролі за процесом обов'язкове; сприяння призначенням капітана 1 рангу Шевченка Едуарда Григоровича на посаду Начальника 73 Центру морських Спеціальних Операцій».