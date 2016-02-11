Після скандалу на полігоні "Широкий лан" Порошенко зобов'язав органи місцевої влади взяти шефство над військовими частинами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Адміністрації президента України Віталій Ковальчук.

Він зазначив, що цей указ підписано сьогодні під час третього засідання Ради регіонального розвитку.

“Президент підписав указ про шефську допомогу з'єднанням і військовим частинам Збройних сил України та іншим військовим формуванням. Указом передбачено, що обласна влада приймає на себе шефство над певною військовою частиною чи з'єднанням і сприятиме його кращому забезпеченню всім необхідним для життєдіяльності і несення служби”, - сказав Ковальчук.

“Я сподіваюсь, що області будуть зацікавлені в тому, щоб збройні формування на їхній території були забезпечені найкращим”, - наголосив Ковальчук.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, документом затверджується перелік з’єднань і військових частин Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

У рамках шефства місцеві державні адміністрації будуть надавати допомогу у забезпеченні військових частин продовольством, паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв'язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов'язку, для чого, зокрема, буде утворено відповідні координаційні ради.

Нагадаємо, бійці 53-ї окремої механізованої бригади, що перебувають на полігоні «Широкий лан», вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі в наявності тільки сухий пайок.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт заявив, що розпочато перевірку умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».