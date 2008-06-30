«День червоного носа» проходить в Австралії

В Австралії проходить добродійна акція зі збору коштів на програму з боротьби з дитячою смертністю «День червоного носа».

Як передає ІТАР-ТАСС, жителі континенту купують і прикрашають свої обличчя клоунськими аксесуарами, кошти від продажу яких підуть на боротьбу з дитячою смертністю.

Ця добродійна акція проводиться з 1988 року, коли було реалізовано більш як 1 млн. "носів". Організатори, яких надихнули такі успішні результати, вирішили зробити День червоного носа щорічним заходом.

Бажаючі можуть придбати клоунський ніс за 1,5 долара в будь-якому супермаркеті, універмазі, кіоску. Для тих, хто соромиться одягнути поролонову кульку на свого носа, засновники акції випустили спеціальні значки, вартість яких включає "податок на сором". Емблемами таких нагрудних знаків у різний час були курчата, кенгуру, страуси ему, качконоси, ведмеді, пітони, риби, собаки, поросята.

Кошти від продажу "носів" надходять на рахунки громадських організацій, діяльність яких дає змогу щорічно врятувати життя щонайменше 4,5 тис. австралійських малюків.

У країні програми досліджень причин і розробки методів запобігання дитячій смертності включають також курси реабілітації для батьків загиблих малюків і жінок, які втратили плід під час вагітності.