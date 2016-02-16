Родина Бойка володіє маєтком під Києвом з власним озером

На дружину голови фракції «Опозиційного Блока» Юрія Бойка записано 2,65 га землі у с Вишеньки, що в 10-ти кілометрах від Києва. Про це стало відомо з Публічної кадастрової карти, пишуть "Наші гроші".

За даними кадастру, Віра Бойко має у приватній власності п’ять земельних ділянок загальною площею 1,50 га. Ще одна ділянка на 1,15 га вздовж берега Дніпра перебуває у неї в оренді. Згідно з даними Публічної кадастрової карти, орендована ділянка має призначення «сінокосіння й випасання худоби».

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На самого Юрія Бойка записано ще 0,06 га землі. На цих ділянках розташований житловий будинок з власним озером та додатковими будівлями. У Реєстрі нерухомості відсутня інформація про власників будинку.

За даними кадастрової мапи, зазначені вище земельні ділянки розташовані в межах 7,96 га, на які свого часу була оформлена оренда у ТОВ «Ексімгруп Лімітед». За інформацією програми «Знак оклику», компанія отримала землю у 2001 році від Гнідинської сільської ради. В межах прибережної зони нібито мали облаштувати колективні сади, однак натомість на території дачного кооперативу почалася забудова приватними будинками, вихід до Дніпра для місцевих мешканців перекрили. На момент землевідводу співвласником «Ексімгрупа» був Тарас Довгий – дядько екс-секретаря Київради, а нині народного депутата Олеся Довгого.

За даними Реєстру нерухомого майна Віра Бойко також має маєток в селі Іванковичі Київської обл. загальною площею 445 кв м (житлова – 177 кв м). Будинок був придбано в червні 2003 року. Також Віра Бойко відома як член дачного кооперативу «Лісний», який зареєстрований у Іванковичах. В цьому ж кооперативі серед засновників – екс-міністр екології Микола Злочевський, який уникнув арешту нерухомості в цьому селі, вже після оголошення в розшук переоформивши маєток на дружину.

Згідно з даними декларації за 2014 рік, дохід Юрія Бойко склав 161 тис грн., родини 8,51 млн грн. Зокрема члени родини отримали перерахування з Росії на суму 809 тис грн.

Щодо нерухомості, Юрій Бойко володіє двома земельними ділянками розміром 0,19 га і 0,06 га, житловим будинком на 30 кв м, квартирою на 113 кв м та гаражем на 20 кв м. Члени родини Юрія Бойка мають земельні ділянки 1,72 і 2,15 га, будинок розміром 445 кв м, квартири 226 і 220 кв м та гаражі 19 і 15 кв м.

Також Юрій Бойко задекларував два автомобіля – ВАЗ 2101 (1978) та Мерседес GL 4500 (2006), у родини – Volkswagen Тouareg 2967 (2014).

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Окрім того, Юрій Бойко задекларував 858 тис грн на банківському рахунку, члени його родини – близько 27,64 млн грн, з них 1,46 млн грн – у фінансовій установі закордоном і 270 тис грн. статутних внесків.

Нагадаємо, днями журналістка Крістіна Бердинських отримала повідомлення з погрозою щодо публікації по «Київгазу». В журналі «Новое время» вийшов її матеріал, де зокрема згадувалося про ПАТ «Київгаз», головою правління котрого є зять Юрія Бойка – Сергій Горовий, а очільником дочірнього підприємства «КиївГазЕнерджи», є Владислав Красавін, відомий як помічник на громадських засадах нардепа Юрія Бойка.