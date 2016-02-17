В Україні від грипу померли 292 людини, у тому числі четверо дітей - МОЗ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

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Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області – 40, у Києві – 34, у Черкаській області – 20, у Донецькій – 19, у Львівській – 18.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та Києва, де перехворіло відповідно 16,9% та 13,5%.

Найменша захворюваність реєструється у Закарпатській (6,4%) та Харківській (4%) областях.