Суд у справі Савченко закінчив слухання, попереду – дебати сторін

Про це у Facebook повдомила її сестра Віра Савченко.

«Суд» оголосив кінець судових засідань. Без малого півроку… Попереду – дебати сторін. Прокурори просять на підготовку три тижні! Надя обурена», – написала вона.

Як повідомив сьогодні один із адвокатів Савченко Микола Полозов, стадія представлення сторонами доказів завершена.

«Суд призначає дебати на 2 березня 2016 року», – зазначив він.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

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17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) подовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року.

Після цього вона на знак протесту оголосила голодування - третє з моменту її арешту.