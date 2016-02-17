Суд відмовив потерпілому від ноги Парасюка СБУшнику у стягненні 100 тисяч гривень моральної шкоди

Про це повідомили УНІАН у громадській приймальні народного депутата Парасюка.

Також Парасюк на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фотокопію даного рішення суду.

Заступник начальника Головного управління боротьби з корупцією СБУ Пісний звернувся із позовною заявою до суду, у якій вимагав спростування інформації та відшкодування моральної шкоди через інтерв'ю Парасюка газеті «Експрес», яке було опубліковане в номері від 15 жовтня 2015 року із заголовком «Луценко проштовхує корупціонерів».

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В публікації Парасюк, коментуючи призначення Пісного на вищевказану посаду в СБУ, заявив, що володіє інформацією про те, що нібито Пісний причетний до контрабанди і торгівлі посадами в міліції, де Пісний працював на керівних посадах в кількох областях України.

Окрім спростування інформації, Пісний вимагав стягнути з Парасюка 100 тис. грн моральної шкоди.

У рішенні суду зазначається, що позивач може подати апеляцію на рішення суду.

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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада минулого року під час засідання комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції між Пісним та Парасюком виник конфлікт. Парасюк вдарив Пісного ногою в обличчя. Це сталося під час розгляду питання про звернення Парасюка стосовно призначення Пісного на відповідну посаду.

Генерал написав заяву в Генеральну прокуратуру України про його побиття при виконанні службових обов'язків.

В ГПУ за цим фактом відкрили кримінальне провадження.