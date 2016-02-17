Суд відмовив потерпілому від ноги Парасюка СБУшнику у стягненні 100 тисяч гривень моральної шкоди
Жовківський районний суд Львівської області сьогодні, 17 лютого, відмовив у задоволенні позовних вимог заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василя Пісного до народного депутата Володимира Парасюка про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування неправдивих відомостей та відшкодування моральної шкоди.
Про це повідомили УНІАН у громадській приймальні народного депутата Парасюка.
Також Парасюк на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фотокопію даного рішення суду.
Заступник начальника Головного управління боротьби з корупцією СБУ Пісний звернувся із позовною заявою до суду, у якій вимагав спростування інформації та відшкодування моральної шкоди через інтерв'ю Парасюка газеті «Експрес», яке було опубліковане в номері від 15 жовтня 2015 року із заголовком «Луценко проштовхує корупціонерів».
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В публікації Парасюк, коментуючи призначення Пісного на вищевказану посаду в СБУ, заявив, що володіє інформацією про те, що нібито Пісний причетний до контрабанди і торгівлі посадами в міліції, де Пісний працював на керівних посадах в кількох областях України.
Окрім спростування інформації, Пісний вимагав стягнути з Парасюка 100 тис. грн моральної шкоди.
У рішенні суду зазначається, що позивач може подати апеляцію на рішення суду.
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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада минулого року під час засідання комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції між Пісним та Парасюком виник конфлікт. Парасюк вдарив Пісного ногою в обличчя. Це сталося під час розгляду питання про звернення Парасюка стосовно призначення Пісного на відповідну посаду.
Генерал написав заяву в Генеральну прокуратуру України про його побиття при виконанні службових обов'язків.
В ГПУ за цим фактом відкрили кримінальне провадження.