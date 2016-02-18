"Чому ви йому зуби не вибили": чиновники в окупованому Криму обговорюють корупційні схеми - ЗМІ

Про це можна сказати виходячи з відеозапису, що опинився в розпорядженні "Новой газеты".

Видання пише, що відеозапис, зроблений, імовірно, в кабінеті так званого "голови адміністрації" окупованого Росією Бахчисарая Володимира Верховода.

На ній люди, схожі на бахчисарайських чиновників — нібито "мера" Юрія Гуляєва, "голову адміністрації" Володимира Верховода, "радника голови Криму" Олександра Іванова та інших, обговорюють рейдерські захоплення, освоєння бюджетних коштів і колег, які не подобаються.

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Зокрема, учасники обговорюють можливість фізичного насильства до одного з чиновників, який відмовився «направити бюджетні гроші за корупційними схемами». Також обговорюється розірвання договору оренди з одним із неугодних бізнесменів та ін.

Видання зазначає, що окупаційна прокуратура півострова 17 лютого повідомила, що спільно з російськими ФСБ і МВС у Криму провела перевірку за фактами, викладеними на відеокадрах з кабінету голови адміністрації Бахчисарая та відкрила кримінальну справу.