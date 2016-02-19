Мінкульт дозволив УПЦ КП богослужіння у "Софії Київській"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів.

"Дійсно, до Міністерства культури звернулася Українська православна церква Київського патріархату з тим, аби надати їм можливість проводити богослужіння на території Національного заповідника "Софія Київська", на території так званого храму "Тепла Софія". Ми розглянули це звернення і не знайшли підстав його не задовольнити", - сказав Кириленко.

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Так, зауважив міністр, богослужіння будуть відбуватися "не на території, власне, Святої Софії, того великого храму, а на території Трапезної церкви, побудованої у ХVІІІ столітті".

"Ці богослужіння будуть відбуватися у повній відповідності із пам'ятко-охоронним законодавством", - запевнив віце-прем'єр.

Він також додав, що від того, що на території Національного заповідника у певні дні і свята УПЦ КП проводитиме богослужіння, "гірше Софії не буде".

"Вперше за останні 330 років українська церква повертається до Софії Київської", - наголосив Кириленко.