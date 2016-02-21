Ніч на Майдані минула спокійно, частину пішохідної зони перегородили щитами з фотографіями

Ніч на Майдані Незалежності, де напередодні вшановували пам'ять героїв Небесної сотні, минула спокійно.

Станом на ранок 21 лютого біля стели Незалежності встановлено один великий намет та кілька малих, які напередодні ввечері розклали представники "РПС", передає Українська правда.

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Наразі на Майдані рух транспорту прилеглими вулицями не обмежено, частину пішохідної зони Хрещатика перегороджено щитами, на яких проводять виставку світлин.

За повідомленням Світлани Павловської, речниці Нацгвардії України, силовики продовжують нести службу у посиленому режимі, жодних провокацій та напруження ситуації у центральній частині міста немає.