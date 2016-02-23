Президент створив раду захисту журналістів та свободи слова

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, рада створена з метою забезпечення реалізації конституційного права на свободу слова, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів масової інформації, з питань запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів.

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Відповідно до затвердженого положення, рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України, основними завданнями якої є, зокрема, моніторинг ситуації (стану) забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні та напрацювання узгоджених пропозицій із визначення першочергових заходів щодо забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова у відповідності до європейських демократичних стандартів тощо.

Співголовами ради призначено заступника глави Адміністрації президента України Андрія Таранова та прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка.

До складу ради увійшли представники громадських об’єднань, які діють у сфері медіа, засобів масової інформації, а також Національної поліції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та інших державних органів.