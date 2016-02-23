На Харківщині фінінспектора засудили до 5 років тюрми за отримання хабара

Про це повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області.

Згідно з повідомленням, під час слідства було встановлено, що у 2015 році посадовець під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності Шевченківського професійного аграрного ліцею виявила порушення. Чиновниця запропонувала не відображати їх в акті ревізії за 33 тисячі гривень хабара.

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