Майор вистрелив рядовому в потилицю

У військовій частині в селі Селещина Машевського району Полтавської області майор вистрілив у голову рядовому, який від рани помер у лікарні.

Про це УНІАН повідомив прокурор Полтавського гарнізону Володимир КАЛУСЕНКО.

За його словами, це сталося ввечері 6 серпня на складах хімічних боєприпасів Міноборони України.

«Там черговий по частині майор вистрілив з табельного пістолета в потилицю рядовому. З важким пораненням солдата доставили до лікарні райцентру, де він, не опритомнівши, помер. Солдату залишалося служити півтора місяці. Сам він з Полтави», - розповів В.КАЛУСЕНКО.

За його словами, «майора затримано за підозрою в скоєнні злочину».

Про причини події в прокуратурі не повідомляють.

Разом з тим, за неофіційною інформацією, конфлікт виник через відмову солдата виконати розпорядження майора вимкнути телевізор, який той дивився, нібито, у недозволений час.