Підозрюваний у вбивстві пасажира BMW поліцейський визнав причетність до затримання автомайданівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олійник заявив журналістам в залі Апеляційного суду, який мав розглядати апеляцію адвокатів на його арешт як підозрюваного у вбивстві пасажира BMW під час переслідування порушника правил дорожнього руху.

"Я був незгодний з тим, що відбувається в країні. Відбувалася Революція Гідності люди відстоювали свої права", - сказав він.

"Я розслідував злочин, підписував повідомлення про підозру, клопотання про тримання під вартою, але тоді була така ситуація, що я не міг не виконувати або ухилятися від виконання наказів. Тоді ж мною була написана низка рапортів про звільнення. Але вони на рівні райвідділу не розглядалися", - сказав Олійник.

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Також він сказав, що хотів звільнитися з органів внутрішніх справ саме через події на Майдані.

"Я писав рапорти на звільнення через події, що сталися в Києві. Мій рапорт (про звільнення — УНІАН) розглянути лише після того, як я надіслав його замовним листом в головне управління. Лише після цього його розглянули і через три місяці мене звільнили", - повідомив Олійник.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого адвокат Олійник Сергій Мітюрін, відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації, що його підзахисний під час Революції Гідності підписував фальшиві протоколи для притягнення до відповідальності учасників Автомайдану, сказав, що він дійсно таке робив, але змушений був так діяти на вимогу прокурора і підписав лише один такий документ.

При цьому Мітюрін зауважив, що Олійник знав, що ці дії він чинить незаконно, а тому 5 грудня 2013 року написав перший рапорт на звільнення, який не був задоволений, а потім написав ще декілька аналогічних рапортів, які теж не були розглянуті. “Його рапорт був задоволений лише в березні 2014 року за даними рапорту, який було написано 5 грудня 2013 року. Поки він не був звільнений, він виконував свої обов'язки. І взагалі слідчі в тих обставинах, які були, були абсолютно невільні”, - зазначив Мітюрін.

Довідка УНІАН. У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці, однак захист оскаржив це рішення.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».