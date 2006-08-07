Азаров про валютний курс, експорт металу та політичне кілерство

Перший віце-прем`єр – міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що валютна політика нового уряду здійснюватиметься на користь економіки країни і забезпечення позитивного торгового балансу.

Про це М.АЗАРОВ заявив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Дело».

«Валютний курс має завжди відповідати інтересам країни в цілому. Він повинен забезпечувати, перш за все, позитивний платіжний баланс і повинен працювати так, щоб у процесі зовнішньої торгівлі у нас було позитивне сальдо торгівлі, а не негативне, як зараз. Негативне торгове сальдо, як відомо, рано чи пізно призводить до банкрутства національної валюти», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, підприємства-експортери можуть розраховувати на підтримку у сфері валютної політики лише в разі гострої необхідності, але за умови забезпечення балансу між імпортом і експортом. «Якщо ми маємо справу із зростанням цін на метали як основного продукту нашого експорту, якщо ми маємо справу з доброю кон`юнктурою на зовнішньому ринку, то валютна політика має бути однією. Якщо ж ми маємо справу із стагнацією в металургійному комплексі, то валютна політика має бути абсолютно іншою», - пояснив перший віце-прем`єр.

Разом з тим М.АЗАРОВ відзначив, що новий уряд має намір вибудовувати відносини з Національним банком України так, аби всі рішення, які в ньому ухвалюватимуться, йшли на користь економіці і виробництву». «Коли говорять, що «регіонали» бажають обвалити гривню, я називаю це повною нісенітницею і політичним кілерством! Навіщо її валити? Хіба хтось з наших виробників у цьому зацікавлений? Звичайно, ні! Тільки стабільний, передбачений і обґрунтований валютний курс - ось до чого ми прагнутимемо», - наголосив він.