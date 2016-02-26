МЗС просить США пояснити причини анулювання американських віз 22 українським туристам

Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

«МЗС та Посольство України в США звернулися до американської сторони (Посольства США в Україні та Міграційної служби США відповідно) з метою отримання роз’яснень щодо причин анулювання групі українських туристів віз для в’їзду в США», - зазначається в повідомленні.

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В МЗС повідомляють, що на даний час в Україну повернулося 6 громадян з цієї групи. Решту співвітчизників буде відправлено наступним авіарейсом о 19:20 (за місцевим часом).

В МЗС нагадали, що 25 лютого 2016 р. в міжнародному аеропорту м. Париж «Шарль-де-Голль» групі українських туристів (22 особи, у тому числі 3 дітей) було відмовлено у посадці на літак до м. Маямі (США) у зв’язку з анулюванням компетентними органами США усім членам групи американських в’їзних віз, виданих Посольством США в Україні.

В МЗС зазначили, що Посольство України у Франції оперативно вжило необхідні заходи консульського супроводу. Зокрема, з метою з’ясування обставин справи було невідкладно встановлено зв’язок з представниками французьких прикордонних органів та авіакомпанії «Air France», домовлено про безперешкодний тимчасовий вихід з аеропорту для розміщення в місцевому готелі на ніч 6 громадян України, які мали дійсні шенгенські візи, надано сприяння у безкоштовній перереєстрації авіаквитків для якомога скорішого повернення туристів в Україну. Упродовж перебування в аеропорту з українцями підтримувався постійний зв’язок.

МЗС обіцяє повідомляти про додаткову інформацію, яка надходитиме щодо цього інциденту.