Українським туристам, які прямували до США, в паризькому аеропорту без пояснень анулювали американські візи

Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Франції на сторінці дипустанови у Facebook.

"Служба громадянства та імміграції США (або міграційна служба) у паризькому міжнародному аеропорту "Руасі-Шарль Де Голь" анулювала візи туристичній групі громадян України чисельністю 22 особи. Усі пояснення українці можуть отримати в Посольстві США у Києві персонально", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожЗа півроку Польща значно збільшила видачу українцям багаторічних віз

Крім того, додано коментар консула Посольства України у Франції Миколи Собка: "Це правда, що українцям вчора анулювали американські візи. Це була туристична група у складі 22 особи, у тому числі 3 дітей віком 2, 12 та 16 років. Вони прямували транзитним авіарейсом через Париж до Маямі для подорожі круїзним лайнером. Згідно з існуючими в США нормами, в аеропорту "Руасі Шарль де Голль" усіх пасажирів перевіряє міграційна служба Сполучених Штатів. Її федеральний працівник пояснив нам, що візи саме для цієї групи були анульовані і тому людей мали повернути назад до Києва".

За словами українського дипломата, у шістьох із 22 осіб, у тому числі дворічної дитини, були Шенгенські візи. "Тому після того, як французька поліція та авіакомпанія переоформили квитки на найближчі рейси до Києва на сьогодні, їм видали нові паспорти і квитки, і вони скористалися можливістю та за власний кошт переночували у готелі поруч з аеропортом. Сьогодні о 9.45 за місцевим часом вони відбули до Києва", - зазначив Собко.

УНІАН поки не вдалося зв’язатися з МЗС України для отримання коментаря.