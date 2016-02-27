У центрі Москви в рамках Маршу пам'яті Нємцова проходить акція на підтримку Савченко (фото, відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, кілька сотень людей ідуть за банером, на якому написано: «Врятуйте Надію Савченко!».

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Банер несуть адвокати Савченко Марк Фейгін і Микола Полозов, її сестра Віра Савченко, а також велика кількість проукраїнськи налаштованих жителів Москви.

У цій колоні учасники маршу скандували: «Свободу Надії Савченко!», «Слава Україні! Героям Слава!», «37-й не пройде!», «Донбас — це Україна!».

Час від часу учасники акції співають гімн України і вимагають звільнити українських бранців — крім Савченко, Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Багато хто з активістів тримають державні прапори України, Грузії, а також прапор кримськотатарського народу. У багатьох на одязі прикріплені жовто-блакитні стрічки.