На Львівщині викрили контрабанду деталей до бойових літаків та гелікоптерів (фото)

00:13, 28 лютого 2016
Суспільство
1655 0

Під час митного огляду рейсового автобуса сполученням «Київ-Прага» правоохоронці вилучили деталі, що використовуються на бойових літаках Су-25 та гелікоптерах Мі-24.

СБУ

На пункті пропуску "Краківець" Львівської митниці Служба безпеки України спільно з митниками та прикордонниками виявила контрабандні товари військового призначення.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте такожСБУ викрила величезний арсенал зброї, який збиралися везти до Києва для продажу радикалам

Під час митного огляду рейсового автобуса сполученням «Київ-Прага» правоохоронці вилучили деталі, що використовуються на бойових літаках Су-25 та гелікоптерах Мі-24. Вироби були приховані у різних частинах автобуса та вивозились з України без відповідної дозвільної документації.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

СБУ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter