На Львівщині викрили контрабанду деталей до бойових літаків та гелікоптерів (фото)
Під час митного огляду рейсового автобуса сполученням «Київ-Прага» правоохоронці вилучили деталі, що використовуються на бойових літаках Су-25 та гелікоптерах Мі-24.
На пункті пропуску "Краківець" Львівської митниці Служба безпеки України спільно з митниками та прикордонниками виявила контрабандні товари військового призначення.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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Під час митного огляду рейсового автобуса сполученням «Київ-Прага» правоохоронці вилучили деталі, що використовуються на бойових літаках Су-25 та гелікоптерах Мі-24. Вироби були приховані у різних частинах автобуса та вивозились з України без відповідної дозвільної документації.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.