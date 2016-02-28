На Львівщині викрили контрабанду деталей до бойових літаків та гелікоптерів (фото)

На пункті пропуску "Краківець" Львівської митниці Служба безпеки України спільно з митниками та прикордонниками виявила контрабандні товари військового призначення.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Під час митного огляду рейсового автобуса сполученням «Київ-Прага» правоохоронці вилучили деталі, що використовуються на бойових літаках Су-25 та гелікоптерах Мі-24. Вироби були приховані у різних частинах автобуса та вивозились з України без відповідної дозвільної документації.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.