В Ірпіні внаслідок падіння баштового крану загинув чоловік, ще двоє поранені

Про це повідомляє прес-центр Головного управління ДСНС в Київській області. "В результаті падіння крану загинув чоловік 1979 року народження і постраждали двоє чоловіків 1981 і 1988 років народження. Вони з травмами різного ступеня тяжкості були направлені в Ірпінську міську лікарню", - йдеться в повідомленні.

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