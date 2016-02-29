Заява телеканалу 1+1 щодо ситуації навколо учасника представленої в Європарламенті фотовиставки "Переможці"

На жаль, напередодні виставки відбулась спроба заплямувати ім`я та гідність одного з учасників проекту - Володимира Васяновича, якому закидають профашистські погляди.

Ми переконані, що матеріали, які з`явились в пресі та блогосфері, є нічим іншим, як інформаційними фабрикаціями та спробами зірвати виставку, щоб відвернути увагу парламентарів від наслідків, які несе Україна через війну. Такі прокремлівські маніпуляції є неприйнятними в цивілізованому світі.

В проекті «Переможці», представленому в Європарламенті, беруть участь герої України, які проявили мужність та відвагу захищаючи суверенність держави від нападків сусіда-агресора. Для українського суспільства вони - справжній приклад героїзму і відваги.

Володимир Васянович, 21-річний доброволець-розвідник, побував в багатьох гарячих точках у складі Добровольчого українського корпусу, 5-го окремого батальйону. У зоні АТО з початку воєнних дій. Ногу втратив підірвавшись на міні в селі Спартак, Донецької області.

Володимир прокоментував дану ситуацію: «Я ніколи не був фашистом чи нацистом, а лише людиною, яка ставить любов до своєї країни життєвим пріоритетом. За час війни в моїй країні я стояв пліч-о-пліч з добровольцями з різних країн і різних віросповідань проти одного агресора, який розв`язує військові конфлікти в різних куточках світу і намагається нав`язати фашистське кліше усім, хто бореться за свою землю. Всі мої тату чи пости в соціальних мережах - відвертий тролінг бойовиків, які регулярно називають нас то фашистами, то бандерівцями».

Ми звертаємось до колег журналістів та просимо не піддаватись на такі інформаційні маніпуляції.