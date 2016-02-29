Заява телеканалу 1+1 щодо ситуації навколо учасника представленої в Європарламенті фотовиставки "Переможці"

18:13, 29 лютого 2016
Суспільство
1058 0

З 29-го лютого до 2-го березня в Європейському парламенті пройде презентація української фотовиставки "Переможці".

На жаль, напередодні виставки відбулась спроба заплямувати ім`я та гідність одного з учасників проекту - Володимира Васяновича, якому закидають профашистські погляди.

Ми переконані, що матеріали, які з`явились в пресі та блогосфері, є нічим іншим, як інформаційними фабрикаціями та спробами зірвати виставку, щоб відвернути увагу парламентарів від наслідків, які несе Україна через війну. Такі прокремлівські маніпуляції є неприйнятними в цивілізованому світі.

В проекті «Переможці», представленому в Європарламенті, беруть участь герої України, які проявили мужність та відвагу захищаючи суверенність держави від нападків сусіда-агресора. Для українського суспільства вони - справжній приклад героїзму і відваги.

/ Фото: Володимир Васянович

Володимир Васянович, 21-річний доброволець-розвідник, побував в багатьох гарячих точках у складі Добровольчого українського корпусу, 5-го окремого батальйону. У зоні АТО з початку воєнних дій. Ногу втратив підірвавшись на міні в селі Спартак, Донецької області.

Володимир прокоментував дану ситуацію: «Я ніколи не був фашистом чи нацистом, а лише людиною, яка ставить любов до своєї країни життєвим пріоритетом. За час війни в моїй країні я стояв пліч-о-пліч з добровольцями з різних країн і різних віросповідань проти одного агресора, який розв`язує військові конфлікти в різних куточках світу і намагається нав`язати фашистське кліше усім, хто бореться за свою землю. Всі мої тату чи пости в соціальних мережах - відвертий тролінг бойовиків, які регулярно називають нас то фашистами, то бандерівцями».

Ми звертаємось до колег журналістів та просимо не піддаватись на такі інформаційні маніпуляції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter