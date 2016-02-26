Адвоката російського ГРУшника Єрофєєва можуть заарештувати

Про це стало відомо з клопотання слідчого, копію якого Соколовська показала на своїй сторінці у Facebook.

Як стало відомо з оприлюднених документів, поліція Київської області розслідує справу проти Соколовської за ч. 1 статті 121 ККУ (умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження).

Читайте такожСуд над російськими ГРУшниками: адвокату Єрофєєва відмовилися виділяти охорону

Сама ж Соколовська зазначає, що справа проти неї - тиск через її роботу у справі російського диверсанта Єрофєєва.

Адвокат Ерофеева Е. Соколовская О. может оказаться под стражей, в следствии проведённой работы в уголовном производстве ... Опубликовано Оксаной Соколовской 26 февраля 2016 г.

Нагадаємо, раніше Соколовська просила суд вирішити питання з надання їй державної охорони у зв'язку з тиском на неї працівників Київської обласної прокуратури.

Вона пояснила, що Київська обласна прокуратура за вказівкою Генеральної прокуратури проводить у неї вдома обшуки, чергує біля квартири, опитує сусідів щодо неї.