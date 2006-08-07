СБУ знешкодила нелегальну телефонну мережу

півробітниками Управління Служби безпеки України в м. Києві викрито протиправну діяльність правопорушників, що своєю діяльністю завдавали збитків вітчизняним операторам зв’язку і порушували роботу телекомунікаційної мережі держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у м.Києві, з’ясовано, що за допомогою ІР-техології зловмисники отримували з Інтернету міжнародний трафік переговорів і замінювали іноземні номери абонентів на номери київських операторів фіксованого та мобільного зв’язку. Це давало змогу клієнтам нелегальних телефоністів зараховувати міжнародні дзвінки як міські. Вартість хвилини розмови при цьому зменшувалася в 4–10 разів. На різниці у тарифах ділки щомісячно заробляли десятки тисяч доларів США.

Співробітники столичного УСБУ встановили місцезнаходження підпільних телефонних серверів. Обладнання нелегальних АТС було знайдено спочатку в Дніпровському, а згодом і в Шевченківському районах Києва, в офісах комерційних фірм, які виконують будівельні та монтажні роботи.

За попередньою оцінкою, апаратуру, яка виглядає як набір комп`ютерів та електронних блоків і у демонтованому стані може вміститися у мікроавтобусі, оцінено на суму понад 200 тис. доларів США.

За отриманими матеріалами слідчими Управління СБУ в м. Києві порушено дві кримінальні справи за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України.