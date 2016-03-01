Третина українців вважає наступ українських військ вирішенням ситуації на Донбасі - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.

Зокрема, соціологи запропонували респондентам можливі варіанти вирішення ситуації на сході України.

Більшість опитаних, 34,1%, обрали варіант наступу українських військ для відновлення контролю над усією територією України.

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Разом з тим 24,2% висловилися за надання особливого статусу окремим територіям Донбасу в рамках Мінських угод.

11,5% висловилися за перетворення ситуації на заморожений конфлікт, а 9,2% - за встановлення миру шляхом передачі Російській Федерації окупованої частини Донбасу.

21% опитаних не змогли відповісти.

Всього за вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. осіб віком від 18 років в усіх областях України (без врахування населення окупованих територій Автономної республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.