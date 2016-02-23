Лише 21% українців вважають, що в країні проводяться реформи - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.

Опитування показало, що тільки 21,2% опитаних вважають, що в Україні проводяться реальні реформи. Разом з тим 71,5% переконані, що реформи не проводяться, з них 29,9% вважають, що реформи скоріше не проводяться, а 41,6% - точно не проводяться.

Крім того, за результатами опитування, 20,4% українців переконані, що країна рухається в правильному напрямку, з них 5,5% вважають, що точно в правильному, а 14,9% - скоріш за все у правильному.

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Водночас 69,8% опитаних вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Із них 30,8% - скоріше в неправильному і 39% - точно в неправильному.

В Інституті Горшеніна зазначають, що в порівнянні із лютим 2015 року спостерігається тенденція до погіршення сприйняття проведення реформ тими, хто вважає, що реформи не проводяться: ”скоріше ні” у 2015 році відповіли 44%, а у 2016 р. — 29,9%, а “точно ні” у 2015 році відповіли 26,8%, у 2016 р. — 41,6% респондентів.

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Також, згідно з даними дослідження, більшість респондентів не готові пожертвувати своїм добробутом заради реформ. Тільки 22,1% готові терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ, а 73,1% не готові це робити.

В Інституті Горшеніна вважають, що це створює широке поле можливості для діяльності тих політичних сил, які схильні до популізму.

Інститут Горшеніна провів опитування з 8 по 17 лютого. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.