Понад половина українців виступають проти амністії бойовиків - опитування

Понад 60% громадян України виступають проти амністії осіб, які воювали у лавах терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР".

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.

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Зокрема, на запитання, чи проголосували б вони за внесення змін до Конституції України, якщо б ці зміни передбачали амністію осіб, які воювали на боці "ДНР/ЛНР", 62,6% опитаних відповіли негативно.

При цьому 22,3% висловили підтримку надання амністії бойовикам, а 15,1% не змогли відповісти.

Відповідаючи на аналогічне питання, але у частині надання можливості призначати на окупованих територіях керівників прокуратури та голів судів за участі «місцевих органів самоуправління», 55,3% респондентів виступили проти цього. 30,1% підтримали надання такого права "ДНР/ЛНР" і 13,1% не змогли відповісти.

Також 55,5% висловились проти надання можливості «місцевим радам» «ДНР/ЛНР» формувати самостійну мовну та культурну політику. При цьому 32% підтримують це, а 12,5% не змогли відповісти.

Разом з тим 62,1% опитаних виступили проти надання повноважень «місцевим радам» на територіях "ДНР/ЛНР" формували самостійну економічну, в тому числі зовнішньоекономічну політику. 23,9% підтримали це, а 14% не змогли відповісти.

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Також респондентів запитали про можливість надання «представникам «ДНР/ЛНР» права блокуючого голосу на зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні рішення органів української влади. 74,2% опитаних не підтримали надання такого права, 13% - підтримали, а 12,8% не змогли відповісти.

Всього за вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. осіб віком від 18 років в усіх областях України (без врахування населення окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.