Тука не виключає закриття пунктів пропуску на Луганщині
19:37, 01 березня 2016Суспільство
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Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука прокоментував, як можуть вплинути трагічні події, які мали місце сьогодні на Луганщині, на функціонування пункту перетину у смт Станиці Луганській та будівництво автомобільного КПВВ у Золотому.
Питання закриття пунктів пропуску буде прийматись колегіально з військовослужбовцями / Фото УНІАН
Відповідний запис Луганська ОДА опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Я сподіваюся, що сьогодні ввечері я буду вирішувати це питання колегіально з військовослужбовцями та працівниками відповідних служб. Я не виключаю, що буду приймати рішення щодо закриття або не відкриття пунктів перетину", – зазначив Тука.
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Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, у Луганській області на трасі між населеними пунктами Новотошківське і Гірське підірвався автомобіль з військовослужбовцями 80-ї бригади.
Окрім того, під обстріл бойовиків потрапила мобільна група, в результаті чого 3 військових отримали поранення.
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