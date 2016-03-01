Тука не виключає закриття пунктів пропуску на Луганщині

Відповідний запис Луганська ОДА опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Я сподіваюся, що сьогодні ввечері я буду вирішувати це питання колегіально з військовослужбовцями та працівниками відповідних служб. Я не виключаю, що буду приймати рішення щодо закриття або не відкриття пунктів перетину", – зазначив Тука.

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Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, у Луганській області на трасі між населеними пунктами Новотошківське і Гірське підірвався автомобіль з військовослужбовцями 80-ї бригади.

Окрім того, під обстріл бойовиків потрапила мобільна група, в результаті чого 3 військових отримали поранення.