Вірменія активізує співробітництво з НАТО

Вірменія має намір активізувати практичне і політичне співробітництво з НАТО з метою більшого зближення з Альянсом. Про це йдеться в Програмі дій індивідуального партнерства з НАТО, повідомляє Lenta.ru.

Згідно з цим документом, буде проводитися "підготовка і перепідготовка старших офіцерських кадрів, а також перегляд учбової програми для всіх видів військ".

Крім того, у Вірменії відповідно до стандартів НАТО буде створений миротворчий батальйон, який у майбутньому стане миротворчою бригадою.

Також у програмі дій вказується, що цілями Вірменії є вдосконалення прикордонної безпеки, оборонних і бюджетних систем і розробка стабільних і реалістичних оборонних планів.

Документ передбачає перегляд стратегії розвитку військово-промислового комплексу і розробку пропозицій з його подальшої експлуатації.

В рамках співпраці з НАТО в Єревані буде відкрито громадський інформаційний центр альянсу, а в районних бібліотеках з`являться стенди з відповідною літературою. Крім того, запланована організація тижня НАТО і проведення спеціальних семінарів і конференцій.