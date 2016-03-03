Голова ВРЮ: при звільненні суддів за порушення присяги має застосуватися трирічний строк давності

Про це йдеться в коментарі голови Вищої ради юстиції Ігоря Бенедисюка, розміщеному на офіційному сайті ВРЮ.

«У зв’язку із заявою керівництва Вищого адміністративного суду України стосовно позиції суду у питанні строків притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за висновками Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, на підставі якої скасовані відповідні рішення ВРЮ з цих питань, Вища рада юстиції наголошує, що у разі застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення за порушення присяги має застосуватися трирічний строк давності», – заявив Бенедисюк.

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За його словами, законодавче закріплення звільнення судді за порушення присяги як виду дисциплінарного стягнення та встановлення трирічного строку давності притягнення до дисциплінарної відповідальності відбулось одночасно і набрало чинності згідно із Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» з 28 березня 2015 року.

«З огляду на вищезазначене, Вища рада юстиції вважала і вважає, що при накладенні такого виду дисциплінарного стягнення, як звільнення за порушення присяги судді, підлягає застосуванню трирічний строк давності, визначений у частині четвертій статті 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», - прокоментував голова ВРЮ

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Раніше повідомлялося, що Вищий адмінсуд (ВАСУ) прийняв рішення, що повинна застосовуватися саме норма з перехідних положень, де встановлений однорічний термін давності.