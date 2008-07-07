Хліб у Києві стане дефіцитом?

Відкрите акціонерне товариство «Хліб Києва» наполягає на невідкладному підвищенні цін на хліб у столиці.

Про це йдеться у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

"У випадку, якщо протягом найближчого тижня не будуть задоволені справедливі і повністю економічно обгрунтовані вимоги хлібовиробників Києва, а саме: встановлення цін на «соціальні» сорти, що дозволяють забезпечити рентабельність виробництва на рівні 15% і покриття збитків галузі за перше півріччя, вже з наступного тижня ми не зможемо гарантувати випічку хліба звичної якості і в кількості, що задовольняє потреби киян", - підкреслюється в заяві компанії.

За словами авторів заяви, у підприємств, що входять до ВАТ «Хліб Києва», на сьогодні повністю відсутні кошти на закупівлю зерна й інших компонентів виробництва хліба, на оплату електроенергії – для роботи печей, на придбання пального – для розвезення хліба до торгових точок. Будь-які мінімальні резерви зерна на елеваторах Києва відсутні. При цьому 20-25% хліба, що виробляється в столиці, спритні підприємці вивозять в інші регіони країни, де він значно дорожчий.

При цьому "Хліб Києва" вкотре нагадує, що майже два роки – з серпня 2006 року – ціни на «соціальні» сорти хліба в Києві залишалися незмінними на тлі високої інфляції, через яку вартість компонентів виробництва хліба зросла в 1,5 - 3 рази.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня керівництво ВАТ «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушено в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

Разом із тим 3 липня була створена робоча група з вивчення питання подорожчання хліба і проблем хлібопекарської галузі, до складу якої ввійшли представники КМДА, депутати Київради, а також керівники хлібопекарських підприємств.

4 липня начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявив, що підвищення цін на соціальні сорти хліба в Києві 7 липня не буде. Водночас він підтвердив, що хліб таки подорожчає.