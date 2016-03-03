В СБУ заявили, що шпигунка з РФ впізнала "азовця" Краснова

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає "112 Україна".

"Ми хотіли б сьогодні продемонструвати протоколи допиту підозрюваної Коледи. Протокол знаходиться в її кримінальній справі, складений 8 липня 2014. Під час допиту їй був предъявленн ряд схожих фотографій молодих людей. Але з 4 фотографії, вона впевнено впізнала Краснова, як того, хто біля метро Шулявська передав їй пістолет. Нам відомо, що цей пістолет пан Краснов дійсно передав Коледе за вказівкою свого куратора Голоскокова. Розмови, які передували цій передачі теж в наявності у слідства", - заявив Ткачук.

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Він звернув увагу на події в період з 4 по 9 квітня 2014 року.

"Тоді значно активізувалася російська діяльність у Херсонській і Миколаївській областях, там ініціюється низку протестних акцій, під час яких група антимайдановців планує захоплення будівлі облдержадміністрації і фактично планує використовувати той же сценарій, який використовували російські спецслужби в Луганській і Донецькій областях. Для участі у цій акції, через Київ в Херсон подорожує встановлена співробітниця Головного розвідувального управління РФ - Марія Коледа. Про неї згадує в розмові Краснов з Голоскоковим, після того, як стало відомо, що вона затримана СБУ", - зазначив він.

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Також прес-служба СБУ в Twitter опублікувала фото, коли Коледа зізналася, що Краснов передавав їй зброю.