Тимошенко зробить для ПР усе: заспіває, затанцює і інфляцію покаже

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на підтримку Верховною Радою проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час презентації поправок до держбюджету, що відбувається в "Українському домі".

Відповідаючи на запитання про можливу підтримку проекту опозиційними фракціями парламенту, зокрема, Партією регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Задля того, щоб люди в країні та галузі отримали цей новий бюджет, зі змінами, я можу сказати вам як прем`єр, що ми для Партії регіонів зробимо все, навіть неможливе, - відзвітуємо, затанцюємо, заспіваємо, інфляцію покажемо, як ми далі її виправлятимемо, ту, яку дісталася нам у спадок від них».