У Криму окупанти не дають провести акцію на честь Шевченка і розсилають "попередження" - активіст
Представника Українського культурного центру, що працює в окупованому Криму, Леоніда Кузьміна викликали до "прокуратури" Сімферополя, щоб вручити йому «попередження про не порушення законів Росії на території Криму».
Про це "Крим.Реалії" повідомив активіст Леонід Кузьмін.
За його словами, це пов'язано із забороною на проведення мітингу до дня народження українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі, який активісти отримали напередодні.
«Для них це стандартна практика. Хоча це і не зовсім законно, так як в цьому застереженні людини за фактом підозрюють у порушенні законодавства, коли людина ще не встигла нічого зробити», – зазначив Кузьмін.
Подію представник кримського Українського культурного центру розцінив як метод тиску російських окупантів.
Офіційна інформація окупаційної влади в Криму з цього приводу відсутня.
Читайте також"Питання нацбезпеки": Окупанти назавжди заборонили молодіжний фестиваль "КаZантип" у Криму
У Сімферополі не дозволили активістам Українського культурного центру проводити 9 березня мітинг, присвячений українському поету і письменнику Тарасу Шевченку.
У 2015 році сімферопольські активісти хотіли провести мітинг біля погруддя Кобзареві, але відмовили їм у цьому. Акцію перенесли в Гагарінський парк, куди прийшло близько півсотні людей, майже всі з українською символікою. Хтось пов'язав на одяг жовто-синю стрічку, хтось тримав у руці прапорець. Як тільки мітинг розпочався, був розгорнутий великий кримськотатарський прапор, а ліворуч і праворуч від нього - два українських. На одному було написано «Крим – це Україна», а на другому – «Україна – це Крим». Акція закінчилася затриманням поліцією проукраїнських активістів, а потім судовими розглядами.
Читайте такожОкупаційна "влада" Криму заявляє, що навчилась обходити західні санкції
"Суди" винесли покарання за використання української атрибутики – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції і призначили обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному. Після апеляцій деяким обов'язкові роботи замінили штрафами.