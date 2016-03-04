У Криму окупанти не дають провести акцію на честь Шевченка і розсилають "попередження" - активіст

Про це "Крим.Реалії" повідомив активіст Леонід Кузьмін.

За його словами, це пов'язано із забороною на проведення мітингу до дня народження українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі, який активісти отримали напередодні.

«Для них це стандартна практика. Хоча це і не зовсім законно, так як в цьому застереженні людини за фактом підозрюють у порушенні законодавства, коли людина ще не встигла нічого зробити», – зазначив Кузьмін.

Подію представник кримського Українського культурного центру розцінив як метод тиску російських окупантів.

Офіційна інформація окупаційної влади в Криму з цього приводу відсутня.

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У Сімферополі не дозволили активістам Українського культурного центру проводити 9 березня мітинг, присвячений українському поету і письменнику Тарасу Шевченку.

У 2015 році сімферопольські активісти хотіли провести мітинг біля погруддя Кобзареві, але відмовили їм у цьому. Акцію перенесли в Гагарінський парк, куди прийшло близько півсотні людей, майже всі з українською символікою. Хтось пов'язав на одяг жовто-синю стрічку, хтось тримав у руці прапорець. Як тільки мітинг розпочався, був розгорнутий великий кримськотатарський прапор, а ліворуч і праворуч від нього - два українських. На одному було написано «Крим – це Україна», а на другому – «Україна – це Крим». Акція закінчилася затриманням поліцією проукраїнських активістів, а потім судовими розглядами.

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"Суди" винесли покарання за використання української атрибутики – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції і призначили обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному. Після апеляцій деяким обов'язкові роботи замінили штрафами.