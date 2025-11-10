Йдеться про одне з найбільших у світі родовищ рідкісного танталу.

Якщо президент США Дональд Трамп допоможе припинити військовий конфлікт в Демократичній Республіці Конго, американці отримають спільний доступ до цінного танталового проєкту Рубайя в цій країні, одного з найбагатших у світі. Таку інформацію отримало від своїх джерел Bloomberg.

Уряди США та Демократичної Республіки Конго наближаються до укладення угоди про збільшення американських інвестицій у мінеральні запаси центральноафриканської країни, включно з міддю, кобальтом і літієм.

Рубайя є одним з активів, які розглядаються в цих переговорах, оскільки тантал відіграє важливу роль у високотехнологічних галузях, включно з електронікою, аерокосмічною промисловістю та обороною.

Проте будь-яка угода вимагатиме виведення з Рубайі повстанців M23, які контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні та, за даними США та Організації Об'єднаних Націй, підтримуються сусідньою Руандою.

Шахта Рубайя є ключовим джерелом танталу

За даними Геологічної служби США, минулого року на Конго та Руанду припадало майже 60% світового виробництва танталу, яке становило близько 2 500 тонн.

Родовище у конголезькому місті Рубайя багате покладами танталвмісної колтанової руди. Колтанова руда, яка містить як тантал, так і ніобій, видобувається в Конго переважно рудиментарними методами та часто в небезпечних умовах так званими кустарними шахтарями.

Кілька компаній прагнули механізувати гірничодобувні роботи в цьому районі, особливо в Рубайі, але роки конфлікту та нестабільності перешкоджали цим зусиллям. Адміністрація Трампа є посередником у мирній угоді між Конго та Руандою, метою якої є покласти край десятиліттям сутичок в прикордонному регіоні.

США також прагнуть партнерства з обома країнами у сфері корисних копалин, прагнучи послабити контроль Китаю над ланцюгами поставок ключових матеріалів, необхідних для таких галузей промисловості, як оборона та енергетика. "Індустріалізація Рубайі" є частиною цієї ініціативи.

Самі шахти з квітня 2024 року експлуатуються рухом M23, який окупував значну частину східного Конго.

Спільний проєкт з модернізації видобутку та переробки танталу планують женевський торговий дім Mercuria Energy Group Ltd. та інвестиційна компанія TechMet Ltd., значним акціонером якої є уряд США.

В рамках обмеження впливу Китаю на ринок рідкісноземельних металів, де він фактично є світовим монополістом, США підписали угоду з Австралією по цим корисним копалинам. Згідно з зобов’язаннями, сторони в найближчі півроку інвестують по мільярду доларів в розробку родовищ рідкоземів на австралійському континенті.

Наступним договором по рідкісноземельних металах в обхід Китаю, який підписав Трамп, стала його угода з Японією. Через два дні після цього він мав зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, тож намагався максимально посилити свої переговорні позиції. Термін дії другої угоди про співробітництво в розробці родовищ також розрахований на півроку.

