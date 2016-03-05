Російський омбудсмен пообіцяла, що її представники відвідають Савченко в СІЗО

Про це сестра льотчиці Віра Савченко повідомила у Facebоok.

Також Савченко додала, що Памфілова пообіцяла зателефонувати їй після отримання інформації про стан льотчиці.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

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У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.