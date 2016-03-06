СБУ в Донецькій області затримала інформатора бойовиків (відео)
11:19, 06 березня 2016Суспільство
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Співробітники Служби національної безпеки України затримали в Ясинуватському районі Донецької області інформатора бойовиків, який з грудня 2015 року систематично збирав і передавав їм інформацію про розташування і переміщення військової техніки, а також особового складу Збройних Сил України.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Зібрані дані він передавав співробітникові т. з. оперативного відділу одного з незаконних збройних формувань терористів «ДНР», - йдеться в повідомленні.
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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.
Згідно з повідомленням, співробітники СБУ продовжують проводити невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення спільників інформатора.
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