У Рівному замість розбитої меморіальної стели на честь Бандери встановили наріжний камінь (фото)
У Рівному біля перехрестя вулиць Степана Бандери та В'ячеслава Чорновола сьогодні був встановлений наріжний базальтовий камінь на місці майбутнього пам'ятника Степану Бандері.
Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор встановлення каменю, громадський активіст Сергій Пандрак, вага каменю становить 2,7 тонни. Він привезений з місць розробки базальтів у Костопільському районі Рівненської області.
Громадські активісти планують, що 1 січня наступного року на цьому місці з'явиться повноцінний пам'ятник ідеологу і теоретику українського націоналізму.
Для охорони каменю задіяно дві камери зовнішнього спостереження, розташовані на будівлі по сусідству.
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Нагадаємо, встановлену 1 січня на розі вулиць Бандери та Чорновола меморіальну стелу, яка свідчила про те, що на її місці буде споруджено пам'ятник Бандері, невідомі розтрощили вже через 3 дні.
У ніч на 21 січня була розбита меморіальна дошка на честь Бандери на стіні багатоповерхового будинку на вулиці, названої на його честь.