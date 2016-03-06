У Рівному замість розбитої меморіальної стели на честь Бандери встановили наріжний камінь (фото)

Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор встановлення каменю, громадський активіст Сергій Пандрак, вага каменю становить 2,7 тонни. Він привезений з місць розробки базальтів у Костопільському районі Рівненської області.

Громадські активісти планують, що 1 січня наступного року на цьому місці з'явиться повноцінний пам'ятник ідеологу і теоретику українського націоналізму.

Для охорони каменю задіяно дві камери зовнішнього спостереження, розташовані на будівлі по сусідству.

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Нагадаємо, встановлену 1 січня на розі вулиць Бандери та Чорновола меморіальну стелу, яка свідчила про те, що на її місці буде споруджено пам'ятник Бандері, невідомі розтрощили вже через 3 дні.

У ніч на 21 січня була розбита меморіальна дошка на честь Бандери на стіні багатоповерхового будинку на вулиці, названої на його честь.