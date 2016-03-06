Клімкін закликає світову спільноту підтримати акції на захист Савченко

Про це він написав у своєму Twitter.

«Повністю підтримую мирні акції #FreeSavchenko. Росія повинна негайно припинити повільно вбивати Надію. Закликаю світ підтримати нас в цьому», –зазначив глава зовнішньополітичного відомства України.

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Повністю підтримую мирні акції #FreeSavchenko. Росія повинна негайно припинити повільно вбивати Надію. Закликаю світ підтримати нас у цьому. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 6, 2016

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Україні та за кордоном відбулися акції на підтримку та з вимогою до Росії звільнити Савченко.

Українка оголосила з 4 березня сухе голодування у відповідь на знак протесту проти зволікання з винесенням їй вироку після того, як на суді в Донецьку Ростовської області Росії, де того дня очікували на завершення слухань після останнього слова Савченко, суддя неочікувано закрив засідання й оголосив перерву до 9 березня.

При цьому ще в середині грудня Савченко оголосила «звичайне» голодування.

Савченко звинувачують в Росії у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.